Дрозденко предложил ввести заградительные пошлины на импорт корунда из Китая

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил ввести заградительные пошлины на импорт корунда для защиты отечественного производителя, сообщает «Деловой Петербург». Обращение направлено в Минпромторг РФ.

Господин Дрозденко отмечает, что российские предприятия, в частности Бокситогорский глиноземный завод (входит в группу «Русал»,— Ъ), сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны иностранных поставщиков, пользующихся курсовой разницей.

Предприятие, единственный в России производитель белого корунда, столкнулось со значительным падением спроса. После ухода с европейского рынка из-за санкций завод переориентировался на внутренний и азиатские рынки, где сталкивается с ценовым давлением со стороны китайских производителей.

Цены на продукцию из КНР на 15–20% ниже, а на внутреннем рынке конкуренция также усиливается из-за демпинга. Если единственное отечественное предприятие прекратит выпуск корунда, российские производители абразивов, керамики и огнеупоров окажутся в полной зависимости от импортных поставок.

Андрей Маркелов