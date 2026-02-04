Следствие проверяет информацию об отравлении 25 учащихся школы в Невском районе

Обед в столовой школы в Невском районе стал причиной ухудшения самочувствия более 25 учащихся, пишут городские СМИ. Следствие организовало доследственную проверку.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по городу, в рамках контрольных мероприятий специалисты установят все обстоятельства произошедшего. По информации Невского района, с инфекционным заболеванием госпитализированы шесть человек, из них школьников — пять, пишет «Фонтанка».

Администрация образовательного учреждения 4 февраля уведомила о проведении противоэпидемиологических мероприятий, в здании будет проходить дезинфекция. В связи с этим учащиеся старших классов 5 и 6 февраля будут учиться дистанционно, начальные — дома по индивидуальным планам.

Татьяна Титаева