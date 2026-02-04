Детский омбудсмен: родителей убитого ребенка из Петербурга могут ограничить в правах

Родителей девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга, убитого несколько дней назад, могут ограничить в родительских правах, если они не нормализуют ситуацию в семье, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в городе Анна Митянина.

По словам госпожи Митяниной, семья находится в социально опасном положении из-за зависимости родителей и уже привлекала внимание районной комиссии по делам несовершеннолетних. Ранее в отношении семьи предпринимали профилактические меры.

«Если еще раз при повторном рассмотрении ситуации станет понятно, что родители не справляются со своими обязанностями, не выполняют предписанное... при стойком нежелании в течение длительного времени, например, излечиться от зависимости, устроиться на работу, начать сопровождать своих детей на всем этапе образования, развития и так далее... то можно говорить об ограничении родительских прав»,— цитирует агентство детского омбудсмена.

Источник СМИ в экстренных службах сообщил, что неработающую мать убитого ребенка привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию детей. Его биологический отец, также официально не работающий, привлекался за кражу и употребление алкоголя в запрещенных местах.

Накануне суд отправил в СИЗО 38-летнего Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве девятилетнего Паши (ч.2 ст.105 УК РФ). Мальчик подрабатывал на парковке рядом с гипермаркетом «Лента» на Таллинском шоссе, протирая фары и стекла, где его посадил в машину фигурант.

По одной из версий, далее между ними возник конфликт, связанный с отказом ребенка от сексуальных действий. Школьник пообещал молчать о предложении Жилкина, если тот ему выплатит полмиллиона рублей. После этого обвиняемый нанес Паше несколько ударов кулаком, от которых потерпевший скончался на месте.

Прокуратура Петербурга начала проверку социальных служб в связи с трагическим инцидентом. Первый зампред комитета Государственной думы РФ по защите семьи Татьяна Буцкая направила в органы опеки города обращение с просьбой предоставить информацию о том, состоял ли убитый мальчик на учете, проводились ли проверки условий его жизни и воспитания и поступали ли сигналы о нарушении его прав, в том числе права на образование. Парламентарий заявила, что, по ее информации, ребенок не посещал школу из-за неполного прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.

Артемий Чулков