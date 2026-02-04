Петербургский парламент предложил Совфеду переназначить Булаева в ЦИК РФ

Заксобрание Петербурга выдвинуло кандидатуру для переназначения в Центризбирком РФ. Депутаты на пленарном заседании, состоявшемся 4 февраля, поддержали предложение о направлении в Совет Федерации действующего заместителя председателя ЦИК Николая Булаева для продления его полномочий в качестве члена комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

За представление кандидатуры господина Булаева в верхнюю палату парламента проголосовали 44 депутата, двое воздержались и один выступил против. Спикер петербургского парламента Александр Бельский заявил о принятом решении. Депутат петербургского парламента от «Единой России» Денис Четырбок отметил, что господин Булаев курирует вопросы организации выборов в Петербурге и имеет все необходимые документы, включая личное заявление.

Николай Булаев занимает пост заместителя председателя ЦИК с 2016 года. Центральная избирательная комиссия формируется на пятилетний срок по квотам президента, Совета Федерации и Госдумы, текущий состав комиссии был утвержден на период 2021-2026 годов.

Андрей Маркелов