Смольный изъял обрушившийся дом на Гороховой для государственных нужд

Власти Петербурга приняли окончательное решение по судьбе аварийного дома на Гороховой улице, 73. Смольный выпустил постановление об изъятии полностью расселенного здания и земельного участка для государственных нужд.

Последствия обрушения 6-этажного расселенного жилого дома на улице Гороховой

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Последствия обрушения 6-этажного расселенного жилого дома на улице Гороховой

Документ, подписанный губернатором Александром Бегловым, был официально опубликован 3 февраля. Администрации Адмиралтейского района и городскому комитету по имуществу поручено провести все необходимые юридические действия, связанные с изъятием. Контроль за исполнением этого поручения возложен на вице-губернатора Евгения Разумишкина.

Частичное обрушение жилого дома произошло в декабре 2023 года. Ранее власти заявляли, что реконструкция исторического здания возможна только после полного расселения и перехода его в государственную собственность. Процесс расселения последних собственников продолжался вплоть до января 2026 года.

Андрей Маркелов