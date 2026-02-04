Специалисты смонтировали ортотропные плиты всех пролетов Большого Смоленского моста

Петербургские строители завершили монтаж ортотропных плит всех пролетов Большого Смоленского моста. Это элементы металлоконструкции, благодаря которым формируется единое металлическое полотно, на котором далее обустраивают дорожное покрытие, отметили в пресс-службе Смольного.

«На прошлой неделе доложил президенту, что работы на Большом Смоленском мосту ведутся с опережением графика. Сейчас продолжаются работы по монтажу металлоконструкций и оформлению стыков разводного пролета с противовесами»,— рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник подтвердил, что переправа сможет пропускать суда уже в этом году. Рабочее движение по мосту планируют открыть в 2027 году. Уже полностью возведено восемь из десяти опор, завершаются работы на пятой и шестой опорах.