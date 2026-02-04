Эстонские власти доставили шедшее в Петербург задержанное судно

Эстонские власти доставили в порт Мууга контейнеровоз Baltic Spirit, следовавший из Эквадора в Санкт-Петербург, задержанный накануне в районе острова Найссаар по подозрению в контрабанде. Об этом сообщает ERR.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Россия будет реагировать на ситуацию соразмерно рискам и угрозам, которые исходят от Эстонии. Пока страна не применяла меры в соответствии с новым «законодательством в отношении судов под российским флагом», отметила она.

«Вновь настоятельно призываем государство неукоснительно следовать нормам международного морского права, дабы не прослыть морскими пиратами, и будем внимательно следить за этой ситуацией, в частности, за действиями Эстонии»,— сказала госпожа Захарова.

Судно задержали вечером 3 февраля силами эстонских ВМС, полиции и сотрудников следственного подразделения Налогово-таможенного департамента вечером. На судне находятся 23 человека — все граждане России.

По данным эстонских ВМС, Baltic Spirit не относится к «теневому флоту» и не находится под санкциями Евросоюза. Это подтверждают и в полиции. Основные подозрения касаются именно перевозки контрабандных товаров. Каждый контейнер планируют проверить отдельно.

