Суд в Петербурге признал экстремистской песню «Зов крови»

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск военной прокуратуры Ленинградского военного округа и признал песню «Зов крови» группы «Русский корпус» экстремистским материалом. Об этом 4 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Композиция доступна пользователям на четырех ресурсах в интернете. В экспертном исследовании говорится, что в тексте песни содержатся призывы к насильственным, враждебным, дискриминационным действиям против группы лиц «невосточные славяне». Трек также направлен на возбуждение вражды, ненависти по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности.

Суд удовлетворил иск надзорного органа. Его решение подлежит немедленному исполнению.

Татьяна Титаева