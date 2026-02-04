ЗакС Петербурга отказался рассматривать законопроект о постоплате парковки

Петербургский парламент 4 февраля не стал включать в повестку дня законопроект о постоплате парковочного места. Рассмотреть инциативу предлагал руководитель фракции «Яблоко» Александр Шишлов.

Зона платной парковки на улице Восстания

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Зона платной парковки на улице Восстания

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Законопроект, разработанный «яблочниками», предполагает возможность рассчитаться за парковку до окончания суток, во время которых водитель оставил автомобиль. В ноябре инициативу поддержала парламентская комиссия по транспорту, отметив, что текст законопроекта нужно доработать с учетом юридических правок.

В январе в правительстве Петербурга сообщили, что разработали нововведения, которые позволят исправлять ошибки в номере автомобиля, номера парковочной зоны и время окончания парковочной сессии. По словам председателя комиссии по транспорту Алексея Цивилева, это поможет избежать получения штрафа за «разрыв парковочной сессии»: когда автомобилист не продлил парковку до конца оплаченного времени и при этом не уехал в течение 10 минут.

«В правительстве города наконец признали актуальность проблемы и сообщили о подготовке проекта об изменении правил платной парковки. Мы рады, что правительство услышало наше предложение, правда забыло указать авторов. Но для решения проблемы недостаточно изменить правила, надо менять кодекс об административных правонарушений. А пока водителей каждый день штрафуют из-за ошибок и сбоев в интернете»,— представил проект Александр Шишлов с трибуны парламента.

«Яблоко» также предлагало ввести в Петербурге 50% скидку за первое нарушение при оплате парковки. В Смольном идею не поддержали. Напротив, в конце января комитет по транспорту подготовил проект закона о повышении штрафов за неоплату парковки с 3 до 5 тыс. рублей.

Алексей Цивилев во время пленарного заседания заявил, что изначально идея исправления ошибок принадлежала комиссии по транспорту, отметил, что правительство уже занимается этим вопросом и посоветовал «заняться другими делами».

Обсуждение прекратил спикер парламента Александр Бельский: «Вопрос сейчас будет внесен на рассмотрение, там и подискутируете». Законопроекты внесены в повестку дня не были.

Надежда Ярмула