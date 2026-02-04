В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве более чем двадцатилетней давности

Сотрудники УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в убийстве, совершенном почти 22 года назад. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В арке дома 33 по 8-й Советской улице 3 марта 2004 года обнаружили труп 24-летнего местного жителя с колото-резаной раной. Было возбуждено дело об убийстве (ст. 105 УК РФ), раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

В результате комплекса оперативно-следственных мероприятий полицейские воссоздали картину случившегося и установили личность подозреваемого. Им оказался 48-летний житель Невского района, с которым в тот день выпивал погибший. По версии следствия, между собутыльниками произошла ссора, фигурант ударил оппонента ножом в грудь, после чего скрылся с места преступления.

Накануне подозреваемого задержали по месту жительства. Правоохранители продолжают проводить оперативно-следственные мероприятия.

Артемий Чулков