Эстония задержала судно по пути из Эквадора в Петербург по подозрению в контрабанде

Военно-морские силы Эстонии задержали во внутренних водах республики контейнеровоз Baltic Spirit, следовавший из Эквадора в Санкт-Петербург. Судно остановили в районе острова Найссаар для таможенного контроля по подозрению в контрабанде, сообщает ERR со ссылкой на эстонскую полицию.

По данным издания, операцию провели совместно эстонские ВМС, полиция и сотрудники следственного подразделения Налогово-таможенного департамента вечером 3 февраля. Экипаж сопротивления не оказал. На судне находятся 23 человека — все граждане России.

Контейнеровоз, как отмечается, пришел в воды Эстонии для бункеровки и стоял на официальной якорной стоянке. По данным эстонских ВМС, Baltic Spirit не относится к «теневому флоту» и не находится под санкциями Евросоюза. Это подтверждают и в других ведомствах.

«Речь не шла о судне, принадлежащем теневому флоту Российской Федерации, и это судно также не подпадает под санкции Европейского союза. Для нас суть операции заключалась именно в том, что, скорее всего, имела место контрабанда»,— заявил глава полицейского спецназа K-komando Марек Аас.

Артемий Чулков