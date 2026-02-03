Главные новости за 3 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Оглашение приговора стендап-комику Артемию Останину (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назначено на 3 февраля.

В Новосибирске и Ялте сотрудники полиции задержали восьмерых подозреваемых по делу о незаконной банковской деятельности, через которую прошло более 2 млрд руб.

Прокуратура Севастополя направила в суд дело в отношении 33-летней сотрудницы банка, которая с 2016 по 2022 год украла у клиентов и кредитной организации свыше 24 млн руб.

Авиакомпания «Россия» в рамках весенне-летнего расписания возобновит прямые рейсы по маршруту Санкт-Петербург—Геленджик.

Прокуратура Краснодарского края направила в суд иск об обращении в доход государства имущества бывшего главы Приморско-Ахтарского муниципального округа Максима Бондаренко общей стоимостью свыше 250 млн руб.

Центральный районный суд Сочи вынес приговор четверым участникам коррупционной схемы, действовавшей с июля 2022 года. Экс-сотрудники уголовного розыска и их сообщники получили от трех до девяти лет лишения свободы за получение взятки в размере 3 млн руб.

Краснодарский краевой суд направил на повторное рассмотрение дело бывшего заместителя главы департамента строительства региона Кирилла Мавриди.

Первомайский районный суд Краснодара избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении бывшего судьи районного суда Сочи Валерия Слуки.

На курортах Краснодарского края зафиксирован подъем уровня воды в реках, региональные власти готовятся к возможным паводкам.

Губернатор Кубани поручил продолжить работу созданного в январе оперативного штаба для координации действий по предупреждению и ликвидации последствий непогоды до окончания зимнего периода.

Центральный районный суд Сочи 5 февраля приступит к рассмотрению по существу иска Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского.