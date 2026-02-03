Комику Останину из Ейска огласят приговор за оскорбление чувств верующих

Оглашение приговора стендап-комику Артемию Останину (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назначено на 3 февраля. Как сообщает ТАСС, гособвинитель просит признать комика виновным и назначить ему наказание в виде 5 лет и 11 месяцев колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Кроме реального заключения в колонии, прокурор требует вынести Останину штраф в размере 300 тыс. руб. и запретить ему администрировать сайты на три года. Оглашение приговора в Мещанском суде Москвы начнется в 16:00, согласно сведениям ТАСС.

В ходе прошедшего судебного заседания комик заявил, что не имел умысла «преднамеренно кого-то оскорбить». Вину в преступлении против чувств верующих он не признал.

Согласно материалам дела, в марте 2025 года стендап-комик провел два выступления в Москве, в ходе которых допустил враждебные комментарии в адрес людей с ограниченными возможностями здоровья, а также, по версии следствия, проявил неуважение к обществу и религиозным чувствам граждан. В ходе рассмотрения уголовного дела стало известно, что Останину также инкриминировали создание организованной преступной группы.

Кристина Мельникова