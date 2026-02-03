Авиакомпания «Россия» возобновит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик после четырехлетнего перерыва

Авиакомпания «Россия» в рамках весенне-летнего расписания возобновит прямые рейсы по маршруту Санкт-Петербург—Геленджик. Полеты перевозчик не выполнял более четырех лет, сообщили в пресс-службе аэропорта курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Первый рейс запланирован на 29 марта, полетная программа продлится до конца октября. С конца марта по конец мая авиакомпания будет выполнять до пяти рейсов в неделю: вылет из аэропорта Пулково — в 08:15, прибытие в Геленджик — в 12:50, обратный рейс — в 13:50.

Ранее о старте продаж билетов на рейсы из Геленджика в Санкт-Петербург в конце марта — начале апреля объявили авиакомпании Utair и Smartavia.

Как сообщал «Ъ-Новороссийск», аэропорт Геленджика обслужил почти 164 тыс. пассажиров за первые 5,5 месяца работы после открытия в июле 2025 года. С 18 июля по конец декабря 2025 года было выполнено около 1,6 тыс. рейсов на прилет и вылет.

Никита Бесстужев