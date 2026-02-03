В Новосибирске и Ялте задержали участников ОПГ по делу об обналичивании 2 млрд рублей

В Новосибирске и Ялте сотрудники полиции задержали восьмерых подозреваемых по делу о незаконной банковской деятельности, через которую прошло более 2 млрд руб. По данным МВД, шестеро фигурантов были задержаны в Новосибирске, еще двое — в Ялте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщили в «МВД-медиа», следствие считает, что в 2023–2024 годах группа предлагала новосибирским компаниям услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого подозреваемые создали не менее 30 фирм-однодневок и использовали подконтрольные счета, оформляя переводы под видом оплаты товаров и услуг, не имея лицензии на банковскую деятельность.

По оценке правоохранительных органов, нелегальный доход участников схемы составил не менее 105 млн руб. В ходе обысков по местам жительства задержанных изъяты документы, наличные деньги, мобильные телефоны и банковские карты.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения всем фигурантам дела.

Никита Бесстужев