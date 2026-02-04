Сбер в 2025 году помог бизнесу Адыгеи получить 39 млрд кредитов, жители купили недвижимость на 7 млрд рублей

В ходе рабочей встречи Председатель Юго-Западного Сбербанка Анатолий Песенников и Глава Республики Мурат Кумпилов обсудили реализацию крупных совместных проектов, перспективы роста цифровой экономики и социальной сферы региона при поддержке Сбера.

Фото: предоставлено пресс-службой Главы Адыгеи

Во встрече также приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров — Министр финансов Виктор Орлов, и. о. Министра экономического развития и торговли Адыгеи Артур Чич и Управляющий Адыгейским отделением Сбербанка Асхад Дышеков.

Подписанное в 2023 году соглашение о сотрудничестве по внедрению технологий искусственного интеллекта в приоритетные сферы экономики и социальной жизни региона помогает развитию культуры безналичных платежей и реализации крупных проектов в сферах транспорта, кибербезопасности, туризма, здравоохранения и образования региона. Адыгея — уже один из лидеров ЮФО по числу реализуемых с участием банка и партнеров экосистемы Сбера цифровых проектов. В Республике оплатить товары и услуги можно с помощью 6,8 тысячи pos-терминалов банка, за год их число выросло на треть, на 62% доступна оплата улыбкой по биометрии. На встрече отметили и быстрое развитие безналичных платежей в общественном транспорте Адыгеи: уже 87% оплат проходят онлайн.

Мурат Кумпилов, Глава Республики Адыгея: «Сбер — один из крупнейших налогоплательщиков и работодателей региона в своем сегменте, а также наш ключевой партнер в реализации стратегически важных инициатив. Эта работа по расширению совместных проектов в сферах финансовых услуг, внедрения цифровых технологий, инновационных проектов помогает скорейшей реализации в Адыгее инициатив Президента РФ и приоритетных направлений развития. У нас налажено многолетнее сотрудничество по многим направлениям работы Правительства региона и каждого из муниципалитетов. Намерены его продолжить, использовать предлагаемые Сбером финансовые инструменты для более эффективной реализации национальных проектов, выполнения задач Президента РФ Владимира Путина и укрепления технологического суверенитета страны. Ключевыми направлениями работы остаются и помощь населению в решении насущных задач, и поддержка бизнеса в получении льготного кредитования, развитии своего дела, увеличении прибыли. Все это повышает инвестиционную привлекательность региона, стимулируются приоритетные секторы экономики».

Каждый второй предприниматель Республики развивается со Сбером. Только за 2025 год бизнес получил здесь кредитов на 38,9 млрд рублей. Из них свыше 30,9 млрд рублей направили на развитие бизнес-проектов малого и среднего бизнеса, что в 2,5 раза больше, чем в 2024 году. По льготным кредитам аграрии Адыгеи получили около 1,125 млрд рублей, по программе Минэкономиразвития — это 300 млн рублей, по программе поручительств МСП — свыше 119 млн рублей.

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка: «Наша задача — комплексно помочь росту бизнеса, благосостояния жителей и комфортности отдыха в Адыгее для туристов. БОльшая часть всех ипотек в Республике оформляется при нашей поддержке, многие жители выбирают Сбер для получения зарплаты и социальных выплат, а также сохранения и приумножения семейных сбережений. Портфель кредитной поддержки Сбером бизнеса за год вырос в 2 раза, на 1 января 2026 года он составил 33,6 млрд рублей. Розничный кредитный портфель вырос на 7%, до 42,6 млрд рублей. Портфели пассивов тоже растут. На начало 2026 года объём привлеченных средств предпринимателей составляет 5,8 млрд рублей, рост за 2025 год на 18%. В розничном сегменте за год портфель сбережений вырос на 15%, до почти 50 млрд рублей».

Продолжается и быстрое развитие строительства в Адыгее. В 2025 году банк принял 14 решений о кредитовании проектов в отрасли на общую сумму 18 млрд рублей, 97% из них — в рамках проектного финансирования с эскроу-счетами. Растет и спрос на ипотеку. За год портфель жилищного кредитования Сбера в Адыгее вырос на 24%, до 25,4 млрд рублей. В 2025 году ее оформили на 7,2 млрд рублей, где 6,5 млрд (более 90%) — займы с господдержкой. В покупку жилья в Республике через механизм эскроу россияне вложили почти 9 млрд рублей.