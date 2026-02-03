В Сочи четверых бывших полицейских осудили за взятку в 3 млн рублей

Центральный районный суд Сочи вынес приговор четверым участникам коррупционной схемы, действовавшей с июля 2022 года. Экс-сотрудники уголовного розыска и их сообщники получили от трех до девяти лет лишения свободы за получение взятки в размере 3 млн руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, оперуполномоченный отдела угрозыска УВД по Сочи Аветик Гиголян совместно с начальником отделения Владиславом Петриченко организовали схему вымогательства у подозреваемого в хранении наркотиков. Задержанный передал им автомобиль Mini Cooper и 200 тыс. руб. наличными, что составляло часть требуемой суммы.

В преступлении также участвовали Рубен Разанов и Родион Назаркин, которые вели переговоры с полицейскими и обеспечивали передачу денег и имущества. Группу задержали при попытке получить оставшуюся часть взятки через посредника.

Как уточнил «Ъ-Сочи» со ссылкой на краевое МВД, все сотрудники были уволены в ноябре 2022 года в связи с «совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Суд назначил Гиголяну и Петриченко по девять лет колонии строгого режима с лишением специальных званий за получение взятки и превышение должностных полномочий. Назаркин получил семь лет строгого режима. Разанову изначально назначили штраф 2,8 млн руб., однако Краснодарский краевой суд по апелляции увеличил наказание до семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Никита Бесстужев