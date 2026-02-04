Краснодарский край вошел в десятку самых посещаемых регионов России в новогодние праздники

В число самых посещаемых регионов вошли Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Татарстан, Владимирская, Свердловская, Нижегородская и Тульская области.

Фото: создано нейросетью ГигаЧат

На топ-10 регионов пришлось 64,4% туристических поездок. Самыми популярными направлениями стали Москва (19% поездок), Московская область (18,9%), Санкт-Петербург (7,8%), Ленинградская область (6,4%), Краснодарский край (3,7%), Республика Татарстан (2%), Владимирская (1,9%), Свердловская (1,9%), Нижегородская (1,4%) и Тульская (1,4%) области.

Татьяна Сергиенко, Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка: «На долю Краснодарского края приходится 3,7% от всех совершенных туристических поездок в России. Кубань традиционно входит в число самых посещаемых регионов России на новогодние праздники. Несмотря на зиму, многие приезжают отдохнуть на побережье Черного моря. Курорты Краснодарского края предлагают широкий выбор гостиниц, санаториев, гостевых домов и частных апартаментов разных ценовых категорий, а также развитая сеть ресторанов и кафе».

Эксперты Сбера отмечают, что из перечисленных регионов наиболее позитивная динамика по количеству туристических поездок — в Татарстане (+19,7% к прошлым новогодним праздникам), Санкт-Петербурге (+15,1%) и Свердловской области (+14%).

Продолжительность новогодних путешествий увеличилась с трех до четырех дней. Структура туристического потока тоже изменилась: доля туристов, пребывающих в другом регионе дольше суток, составила уже 58,7%, тогда как число экскурсантов сократилось до 41,3%.

Среди возрастной структуры выделяются две группы: молодежь от 20 до 34 лет составляет почти треть всех путешествующих (28,1%), пожилые граждане старше 60 лет занимают около 11,2%.

По половому признаку среди туристов преобладают женщины — 54,6%, однако именно мужчины ответственны за большую часть финансовых затрат (51,1%). Наибольший процент женщин был зафиксирован в регионах: Санкт-Петербурге (59,7%), Калининградской области (59%) и Москве (57,3%).

Общий объем денежных расходов отечественных туристов составил 80,7 миллиарда рублей, увеличившись на четверть относительно аналогичного периода прошлого года. Среди способов оплаты преобладали безналичный расчет (79%), наличные деньги использовали лишь в 13,6% случаев, переводы осуществлялись в 7,4% транзакций.

Основная статья расходов — покупка продуктов питания (26,9%), значительное место занимали расходы на кафе и рестораны (15,9%), покупки в непродовольственных магазинах (14,7%) и затраты на личное транспортное средство (8,1%).

Средний размер чека оказался наибольшим в гостиничном секторе — 6678 рублей, далее следуют непродовольственные магазины (2901 руб.) и сфера услуг (2442 руб.).

Всего в праздничную неделю с конца декабря 2025 года по начало января 2026-го российские туристы совершили свыше 11,8 миллионов внутренних поездок, продемонстрировав рост на 9,1% по сравнению с прошлым годом. Эти данные представлены аналитическим подразделением Сбербанка — СберАналитика.

Исследование СберАналитики проводилось с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года по всей России с помощью аналитической панели «Туризм». Данные основаны на агрегированной и обезличенной информации о потребностях 111 млн покупателей и 7 млн юридических лиц. Также используются данные из более чем 70 внутренних и внешних источников. Это позволяет детально анализировать разные рынки с учетом их отраслевых и региональных особенностей.