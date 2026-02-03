Глава Кубани поручил обеспечить стабильную работу всех систем жизнеобеспечения

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание о предотвращении проблем в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями в регионе, где поручил обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения и транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В Краснодарском крае вновь ухудшилась погода, на большей части региона идут дожди и снег, все это сопровождается понижением температуры и гололедом. Мы должны извлечь уроки из январских снегопадов и уже сейчас работать на предупреждение. Наша стратегическая задача — обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения и транспорта, начиная от дорог и тротуаров — до объектов коммунальной инфраструктуры и социальных учреждений»,— заявил губернатор.

Он также поручил организовать системную расчистку и обработку краевых и муниципальных улиц. А также активно информировать водителей о возможных заторах при ухудшении ситуации на дорогах. Специалисты должны будут максимально предотвращать возможные аварии на сетях и оперативно реагировать в случае их возникновения. В зоне особого внимания находятся школы, детские сады, поликлиники и социальные учреждения.

Вениамин Кондратьев также поручил продолжить работу созданного в январе оперативного штаба для координации действий по предупреждению и ликвидации последствий непогоды до окончания зимнего периода.

В свою очередь заместитель главы региона Евгений Пергун сообщил, что оперативный штаб края перестроил работу дорожных служб. Еще до выпадения осадков началась обработка трасс, улиц и тротуаров противогололедными материалами, что позволило сократить образование гололеда.

Евгений Пергун также отметил, что за прошедшие сутки произошло около 40 точечных отключений электроэнергии из-за повреждений линий электропередач. Сейчас оперативные бригады еще работают в Геленджике и Крымске.

Заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Юг» — «Кубаньэнерго» Эдгар Армаганян сообщил, что специалисты применяют технологии для борьбы с обледенением линий электропередачи. При порывах — перезапитывают технологические нарушения. Сейчас энергетики работают в режиме повышенной готовности. Дежурят 415 бригад — около 1,9 тыс. человек и свыше 800 единиц техники. При необходимости привлекут дополнительные силы.

Начальник ГУ МЧС России по краю Алексей Клушин рассказал, что прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций с различными вариантами развития обстановки доведен до руководителей органов власти и местного самоуправления, служб экстренного реагирования и жизнеобеспечения. По его словам, организована работа более 40 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов, к работе готовы 15 подвижных пунктов обогрева на наиболее затороопасных участках федеральных трасс. В готовности — более 1,1 тыс. человек личного состава и 380 единиц пожарно-спасательной техники.

По данным администрации, в круглосуточном режиме дежурят 93 спасателя «Кубань-СПАС» и 39 единиц техники, в том числе 20 — высокой проходимости и восемь снегоходов. При необходимости в течение трех часов эту группировку увеличат вдвое.

Алина Зорина