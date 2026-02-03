Суд в Сочи рассмотрит по существу иск Генпрокуратуры к экс-депутату Вороновскому

Центральный районный суд Сочи 5 февраля приступит к рассмотрению по существу иска Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Как сообщил судья, дело признано готовым к судебному разбирательству, заседание пройдет в открытом режиме и назначено на 10:00 мск, передает корреспондент «Ъ-Кубань». В рамках процесса Генпрокуратурой представлено более 60 томов материалов.

Иск надзорного ведомства касается имущества, которое, по версии прокуратуры, было приобретено Анатолием Вороновским и его предполагаемыми соучастниками на средства, полученные в результате коррупционной деятельности. Как следует из материалов дела, в 2015–2017 годах, занимая посты руководителя департамента транспорта и министра транспорта Краснодарского края, Вороновский, по утверждению Генпрокуратуры, получил незаконный доход в размере 2,8 млрд руб.

Ответчиками по иску также проходят депутат Госдумы Андрей Дорошенко, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Александр Карпенко, министр транспорта региона Алексей Переверзев и ряд других лиц. По версии прокуратуры, они либо участвовали в получении незаконных доходов, либо оформляли на себя имущество, приобретенное в результате коррупционных схем.

В Генпрокуратуре утверждают, что господин Вороновский распределял государственные и муниципальные заказы вне конкурентных процедур, требуя вознаграждение за доступ к контрактам в сфере транспортной инфраструктуры края. При проведении аукционов с завышенной стоимостью работ он, по версии ведомства, обеспечивал победу подконтрольных компаний и заключение с ними госконтрактов. Депутаты Андрей Дорошенко и Александр Карпенко, как полагает надзорный орган, по протекции Вороновского возглавляли краевую ассоциацию «Союз дорожников Кубани», членство в которой являлось обязательным условием для участия в закупках.

Анатолий Вороновский был избран депутатом Государственной думы VIII созыва по списку «Единой России» от Краснодарского края. В 2019–2021 годах он занимал должности заместителя, а затем советника губернатора региона. В ноябре 2025 года господин Вороновский досрочно сложил депутатские полномочия.

Вячеслав Рыжков