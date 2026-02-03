На курортах Кубани зафиксировали подъем воды в реках

На курортах Краснодарского края зафиксирован подъем уровня воды в реках, региональные власти готовятся к возможным паводкам. Как сообщили в министерстве ГО и ЧС края, на реках южной части региона и Черноморского побережья уровни воды повышены, однако критических отметок не достигают. Для контроля паводковой обстановки на потенциально опасных участках задействованы 311 автоматических гидрологических комплексов.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подразделения «Кубань-СПАС» и краевой противопожарной службы переведены в режим повышенной готовности. В круглосуточном дежурстве находятся более 270 специалистов, привлечено 85 единиц техники, в том числе 64 машины повышенной проходимости.

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что на большей части края продолжаются дожди и снег, сопровождающиеся понижением температуры и образованием гололеда. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в предгорных районах и на Черноморском побережье. По его поручению муниципалитетам предписано подготовить пункты временного размещения населения и системы оповещения. До конца зимы в регионе будет работать оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды, особое внимание будет уделено обеспечению бесперебойного теплоснабжения социальных объектов и содержанию дорожной сети.

В начале февраля в Краснодарском крае вновь проходит холодный фронт, связанный с вторжением холодных воздушных масс. Во вторник дневная температура в регионе опускалась до минус 8 градусов, а в северных районах — до минус 13, на дорогах сохраняется гололед, отмечаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Вячеслав Рыжков