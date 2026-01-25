Главные новости за выходные 24–25 января

24 января в Абу-Даби завершились первые трехсторонние переговоры Россия—США—Украина. Официально темы, которые обсуждались на встрече, не назывались. Источник ТАСС сообщал, что результаты по итогам первых двух дней трехсторонних переговоров есть. По данным Politico, Россия предложила разделить с Украиной энергию с ЗАЭС. Источники The New York Times утверждают, что также обсуждалось размещение нейтральных сил или создание демилитаризованной зоны на Донбассе. По данным Reuters, переговоры продолжатся 1 февраля.

Сотрудники погранслужбы США (ICE) застрелили мужчину в Миннеаполисе. Он скончался на месте. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, как и в случае с убийством сотрудником ICE 37-летней Рене Гуд там же, в Миннеаполисе, поспешила заверить, что офицеры действовали в целях самообороны, а убитый был вооружен. Но записи с камер видеонаблюдений и телефонов прохожих доказывают, что застреленный был безоружен.

Вблизи индийского города Калькутта зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах, от которого нет вакцины. Всего выявлены пять случаев заражения, три из них — на этой неделе. Роспотребнадзор дал рекомендации после вспышки вируса. В ведомстве сообщили, что в РФ случаев заболевания не выявлено.

Международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms, Inc. (признана экстремистской и запрещена в России), утверждая, что компания может читать переписки в WhatsApp. В иске указано, что компания «хранит, анализирует и имеет доступ практически ко всей якобы “частной” переписке пользователей в WhatsApp».

24 января подразделения российской группировки войск «Север» заняли населенный пункт Старица в Харьковской области.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 918-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, обновив собственный рекорд по количеству голов и прервав безголевую серию из пяти матчей. Его команда обыграла «Калгари Флэймз» со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

На 61-м году жизни умер телеведущий, продюсер и режиссер Александр Олейников. В окружении ведущего рассказали ТАСС, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Прощание с господином Олейниковым состоится 28 января на Троекуровском кладбище в Москве.

Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».