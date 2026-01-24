Умер телеведущий и режиссер Александр Олейников

На 61-м году жизни умер телеведущий, продюсер и режиссер Александр Олейников. Об этом сообщил «Первый канал». Дата и место похорон пока неизвестны.

Александр Олейников

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости



«Он пришел на телевидение, когда ему было 20, и понял: это призвание. Создавал новые рейтинговые проекты. Его бесконечный талант ценили и за рубежом, приглашали на работу»,— сказано в сообщении телеканала.

Александр Олейников умер этой ночью, сообщил РБК его сын Максим. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, заявили ТАСС в окружении ведущего.

Александр Олейников работал на телевидении с 1985 года. В 1993 году пришел на ТВ-6, вел там телепередачи «Мон кино», «Моя звезда», «Моя история», «Ваша музыка». В 1995–1997 годы был генеральным продюсером ТВ-6. Его последним проектом на этом канале стала программа «Ох уж эти дети!», которая с сентября 2001 года вместе с ним перешла на НТВ. Ушел с НТВ в марте 2002 года, перешел на канал «Россия», где руководил в том числе проектами «Доброе утро, Россия!» и «Вести+». В 2006–2012 годы — генеральный продюсер ТВЦ. Со 2 сентября по 15 ноября 2013 года был соведущим шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

С 1997 по 2000 год был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля. С 2001 года — член Академии российского телевидения.