Роспотребнадзор оценил ситуацию в России после вспышки вируса Нипах в Индии

Роспотребнадзор дал рекомендации после вспышки в Индии вируса Нипах
Роспотребнадзор России следит за эпидемиологической ситуацией после вспышки вируса Нипах в Индии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В России случаев заболевания не выявлено. В стране достаточно тест-систем для лабораторной диагностики вируса, следует из заявления Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре дали следующие рекомендации туристам в странах Юго-Восточной Азии:
- избегать контакта с больными животными;
- тщательно мыть руки с мылом;
- использовать антисептик;
- мыть фрукты и овощи;
- не пить воду из непроверенных источников.
Ситуация в России находится под контролем специалистов Роспотребнадзора, заверили в ведомстве. В случае проявления признаков заболевания необходимо немедленно обратиться к врачу. Среди симптомов — высокая температура, кашель и сильная головная боль. В пунктах пропуска через госграницу специальная система выявляет у людей признаки инфекционных заболеваний, чтобы не допустить распространения болезни.
Вирус Нипах в основном передается человеку от животных — например, от летучих мышей или свиней. Возможна передача от человека к человеку через зараженную еду. В последние годы вспышки вируса регулярно происходят в Индии, случаи заболевания фиксируются и в других странах ЮгоВосточной Азии.
В штате Западная Бенгалия на востоке Индии было зарегистрировано пять случаев вируса Нипах, около 100 человек были помещены на карантин, передает The Economic Times. Вирус может привести к смерти, от него нет вакцины.