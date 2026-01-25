Роспотребнадзор оценил ситуацию в России после вспышки вируса Нипах в Индии

Роспотребнадзор России следит за эпидемиологической ситуацией после вспышки вируса Нипах в Индии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В России случаев заболевания не выявлено. В стране достаточно тест-систем для лабораторной диагностики вируса, следует из заявления Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре дали следующие рекомендации туристам в странах Юго-Восточной Азии:

избегать контакта с больными животными;

тщательно мыть руки с мылом;

использовать антисептик;

мыть фрукты и овощи;

не пить воду из непроверенных источников.

Ситуация в России находится под контролем специалистов Роспотребнадзора, заверили в ведомстве. В случае проявления признаков заболевания необходимо немедленно обратиться к врачу. Среди симптомов — высокая температура, кашель и сильная головная боль. В пунктах пропуска через госграницу специальная система выявляет у людей признаки инфекционных заболеваний, чтобы не допустить распространения болезни.

Вирус Нипах в основном передается человеку от животных — например, от летучих мышей или свиней. Возможна передача от человека к человеку через зараженную еду. В последние годы вспышки вируса регулярно происходят в Индии, случаи заболевания фиксируются и в других странах ЮгоВосточной Азии.

В штате Западная Бенгалия на востоке Индии было зарегистрировано пять случаев вируса Нипах, около 100 человек были помещены на карантин, передает The Economic Times. Вирус может привести к смерти, от него нет вакцины.