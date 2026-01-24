Подразделения российской группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Старица в Харьковской области. Это следует из ежедневной сводки Минобороны РФ. В ней также сообщается о поражении подразделений двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Охримовка.

В мае 2024 года Минобороны РФ уже докладывало о взятии харьковской Старицы. Президент Владимир Путин говорил, что наступление на Харьковскую область спровоцировали удары ВСУ по Белгороду. Вчера Минобороны РФ сообщило о взятии Симиновки в Харьковской области.