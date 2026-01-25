В Индии зафиксировали вспышку неизлечимого вируса Нипах

Вблизи индийского города Калькутта зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах, от которого нет вакцины. Всего выявлены пять случаев заражения, три из них — на этой неделе.

Как передает The Economic Times, в числе заразившихся – врач, медсестра и еще один сотрудник больницы. Две медсестры, которые работали в частной клинике, заболели в начале января. У них поднялась высокая температура и возникли проблемы с дыханием. Одна женщина впала в кому. На карантине находятся около 100 человек.

Впервые вирус Нипах был выявлен в 1999 году в Малайзии. С того момента зафиксировано еще 12 вспышек болезни, все — в Южной Азии. Последняя зарегистрирована в Индии в июле 2024 года. Тогда от вируса погиб один подросток.