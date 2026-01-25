Владельца WhatsApp обвинили в обмане о доступе к перепискам в мессенджере

Международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms, Inc. (признана экстремистской и запрещена в России), утверждая, что компания может читать переписки в WhatsApp. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В иске, поданном 23 января в окружной суд в Сан-Франциско, указано, что компания «хранит, анализирует и имеет доступ практически ко всей якобы “частной” переписке пользователей в WhatsApp». Истцы обвиняют Meta (признана экстремистской и запрещена в России) и ее руководителей в мошенничестве в отношении миллиардов пользователей мессенджера по всему миру.

Представитель Meta (признана экстремистской и запрещена в России) назвал иск необоснованным и заявил, что компания «будет добиваться применения санкций против адвокатов истцов». «Любые утверждения о том, что сообщения пользователей в WhatsApp не зашифрованы, являются категорически ложными и абсурдными», — заявил представитель компании Энди Стоун. WhatsApp использует сквозное шифрование по протоколу Signal уже десять лет, заверил он.

В жалобе международной группы истцов упоминаются «информаторы», которые якобы помогли раскрыть информацию о нарушении заявленной политики конфиденциальности. Однако в документе имена этих людей не раскрыты.