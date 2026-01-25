Демократы США грозят новым шатдауном за убийства в Миннеаполисе

Демократы намерены заблокировать принятие законопроекта о государственных расходах, после того как агент погранслужбы США застрелил мужчину в Миннеаполисе. Об этом в субботу, 24 января, заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Блокировка законопроекта приведет к частичному шатдауну правительства, оставив без финансирования Министерство внутренней безопасности (МВБ) США.

«Демократы добивались внесения изменений в законопроект о расходах Министерства внутренней безопасности, основываясь на здравом смысле. Но так как республиканцы отказались противостоять президенту Трампу, законопроект о расходах Министерства внутренней безопасности совершенно не подходит для того, чтобы обуздать злоупотребления со стороны ICE (миграционной и таможенной полиции США.— “Ъ”). Я буду голосовать против»,— написал сенатор Чак Шумер, добавив, что так же поступят и другие сенаторы-демократы.

Накануне сотрудники погранслужбы США (так же, как и ICE, подчиняется МВБ) застрелили 37-летнего жителя Миннеаполиса Алекса Претти. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, как и в случае с убийством сотрудником ICE 37-летней Рене Гуд там же, в Миннеаполисе, поспешила заверить, что офицеры действовали в целях самообороны, а убитый был вооружен. Но записи с камер видеонаблюдений и телефонов прохожих, оказавшиеся в распоряжении Reuters, доказывают, что застреленные господин Претти и госпожа Гуд были безоружны.

Власти штата уже заявили о начале расследования убийства Алекса Претти. А окружной суд вынес запрет федеральным агентствам «уничтожать или изменять улики, связанные со смертельным ранением» Алекса Претти.

Кирилл Сарханянц