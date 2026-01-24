В Абу-Даби завершились переговоры делегаций России, США и Украины

Переговоры по Украине в Абу-Даби с участием российской делегации завершены, сообщает «РИА Новости». Делегация во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым вернулась в отель. Представители американской делегации направились в аэропорт, сообщил корреспондент агентства.

ТАСС со ссылкой на источник подтверждает, что продолжения переговоров сегодня не будет.

Данных о результатах встречи нет. Источники утверждали, что вопрос территорий остается самым сложным.

США на переговорах представляет спецпосланник президента Стив Уиткофф, Украину — глава СНБО Рустем Умеров. В Кремле говорили, что все участники российской делегации — военнослужащие.

Подробнее — в материале «Ъ» «Три плюс два».