Овечкин обновил рекорд НХЛ по шайбам в регулярных чемпионатах

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Калгари Флэймз» со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 918-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, обновив собственный рекорд по количеству голов и прервав безголевую серию из пяти матчей.

На счету Овечкина теперь 995 голов с учетом плей-офф (918 в регулярных чемпионатах и 77 в плей-офф). По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (1016). В составе победителей также отличились Хендрикс Лапьер (27) и Алексей Протас (48). У «Калгари» шайбу забросил Морган Фрост (7).

«Вашингтон» занимает пятую строчку в Столичном дивизионе с 56 очками после 52 матчей. «Калгари» располагается на седьмом месте Тихоокеанского дивизиона с 47 очками после 51 игры. В следующем матче «Вашингтон» в ночь на 25 января в гостях встретится с «Эдмонтоном».

