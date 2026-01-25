Главные анонсы 26 января — 1 февраля

26 января, понедельник

В Гонконге (КНР) начнется ежегодный Азиатский финансовый форум.

В Арлингтоне (США) откроется саммит по ядерному сдерживанию.

27 января, вторник

В Себу (Филиппины) откроется Туристический форум АСЕАН.

В Вашингтоне пройдет заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.

28 января, среда

В Ашхабаде начнется визит российской делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным для проведения двусторонних консультаций по вопросам региональной безопасности.

29 января, четверг

В Себу (Филиппины) пройдет выездное заседание министров иностранных дел стран АСЕАН и встреча министров туризма АСЕАН+3.

30 января, пятница

В Москве состоится церемония вручения премии за заслуги в области российского кинематографа «Золотой орел».

В Себу (Филиппины) пройдет встреча министров туризма АСЕАН — Россия.

31 января, суббота

В Москве начнется чемпионат России по прыжкам среди фигуристов.

1 февраля, воскресенье

В России изменятся правила предоставления семейной ипотеки.

В Тегеране откроется международная выставка «Евразия ЭКСПО — 2026».

В Лос-Анджелесе состоится церемония вручения музыкальной премии Национальной академии искусства и науки звукозаписи «Грэмми».