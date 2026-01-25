Главные анонсы 26 января — 1 февраля
Важные и интересные события предстоящей недели
26 января, понедельник
В Гонконге (КНР) начнется ежегодный Азиатский финансовый форум.
В Арлингтоне (США) откроется саммит по ядерному сдерживанию.
27 января, вторник
В Себу (Филиппины) откроется Туристический форум АСЕАН.
В Вашингтоне пройдет заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.
28 января, среда
В Ашхабаде начнется визит российской делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным для проведения двусторонних консультаций по вопросам региональной безопасности.
29 января, четверг
В Себу (Филиппины) пройдет выездное заседание министров иностранных дел стран АСЕАН и встреча министров туризма АСЕАН+3.
30 января, пятница
В Москве состоится церемония вручения премии за заслуги в области российского кинематографа «Золотой орел».
В Себу (Филиппины) пройдет встреча министров туризма АСЕАН — Россия.
31 января, суббота
В Москве начнется чемпионат России по прыжкам среди фигуристов.
1 февраля, воскресенье
В России изменятся правила предоставления семейной ипотеки.
В Тегеране откроется международная выставка «Евразия ЭКСПО — 2026».
В Лос-Анджелесе состоится церемония вручения музыкальной премии Национальной академии искусства и науки звукозаписи «Грэмми».