Режиссера Олейникова похоронят 27 января на Троекуровском кладбище

Прощание с телеведущим и режиссером Александром Олейниковым состоится 27 января на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщила «РИА Новости» его дочь Дарья, пообещав позднее уведомить о времени начала церемонии.

Александр Олейников умер сегодня в возрасте 60 лет. В окружении ведущего рассказали ТАСС, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Господин Олейников пришел на телевидение в 1985 году. С 1993-го по 2001 год работал на ТВ-6, оттуда перешел на НТВ. В марте 2002 года ушел на канал «Россия», где руководил в том числе проектами «Доброе утро, Россия!» и «Вести+». В 2006–2012 годы занимал должность генерального продюсера ТВЦ.