Reuters: переговоры России, США и Украины продолжатся 1 февраля
Следующий раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины состоится 1 февраля в Абу-Даби. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.
Переговоры в Абу-Даби с участием России, Украины и США, 23 января
Фото: Hamad Ryan Carter / UAE Presidential Court / Handout / Reuters
Первый раунд переговоров прошел 23 и 24 января. Консультации были конструктивными и позитивными, пишет Axios со ссылкой на американского чиновника.
Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Американскую — спецпосланник президента США Стив Уиткофф, украинскую — глава СНБО Рустем Умеров.
Подробнее — в материале «Ъ» «Три плюс два».