Источник ТАСС отказался назвать встречу по Украине в Абу-Даби безрезультатной

На встрече делегаций России, США и Украины в Абу-Даби были достигнуты определенные результаты, заявил ТАСС источник.

«Так нельзя сказать (что результатов нет. — "Ъ") , они есть», - сказал собеседник агентства.

О чем именно удалось договориться, он уточнить отказался. По словам источника, «это вопрос теперь к уполномоченным лицам в столицах».

Трехсторонние переговоры в ОАЭ начались накануне и продолжились сегодня. К настоящему моменту встреча завершена.