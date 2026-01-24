Источник ТАСС отказался назвать встречу по Украине в Абу-Даби безрезультатной
На встрече делегаций России, США и Украины в Абу-Даби были достигнуты определенные результаты, заявил ТАСС источник.
«Так нельзя сказать (что результатов нет. — "Ъ") , они есть», - сказал собеседник агентства.
О чем именно удалось договориться, он уточнить отказался. По словам источника, «это вопрос теперь к уполномоченным лицам в столицах».
Трехсторонние переговоры в ОАЭ начались накануне и продолжились сегодня. К настоящему моменту встреча завершена.