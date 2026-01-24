Погранслужба США застрелила вооруженного мужчину в Миннеаполисе

Сотрудники погранслужбы США застрелили мужчину в Миннеаполисе, сообщает Star Tribune. Он умер, сказали изданию в полиции. Министерство внутренней безопасности США сообщило Fox News, что мужчина был вооружен пистолетом.

Инцидент произошел сегодня утром в южной части Миннеаполиса. «Мы работаем над тем, чтобы подтвердить дополнительные детали. Просим общественность сохранять спокойствие и избегать этого района»,— указано в сообщении мэрии Миннеаполиса в соцсети Х.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц заявил, что только что обсудил с Белым домом «очередную ужасную стрельбу». «Миннесоте это надоело. Это отвратительно»,— написал господин Уолц в Х. Он призвал президента США Дональда Трампа немедленно вывести «тысячи жестоких, неподготовленных офицеров» из Миннесоты.

7 января сотрудник миграционной и таможенной полиции США (ICE) застрелил 37-летнюю жительницу Миннеаполиса Рене Гуд. После этого по всей стране прошли протесты. Власти Миннесоты 13 января подали в суд на федеральное правительство США из-за развертывания в штате сил ICE.