Politico: на переговорах Россия предложила разделить с Украиной энергию с ЗАЭС

На трехсторонних переговорах делегаций России, Украины и США в Абу-Даби обсуждался вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщают Politico со ссылкой на американских чиновников.

По данным источника Politico, соглашения на эту тему достигнуто пока не было. Россия настаивает на совместном с Украиной получении электроэнергии с ЗАЭС. Вырабатываемая электроэнергия будет распределяться «на справедливой основе».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предлагал поделить контроль пополам между Киевом и США. В январе директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил в интервью ТАСС, что станция является российским объектом и форму совместного управления ею невозможно представить.

23 и 24 января в столице ОАЭ прошли трехсторонние переговоры США, России и Украины по вопросам безопасности. Переговоры продолжатся на следующей неделе. Темы, обсуждаемые на встрече, официально не назывались. Источники The New York Times утверждают, что на переговорах, помимо прочего, обсуждалось размещение нейтральных сил или создание демилитаризованной зоны на Донбассе.