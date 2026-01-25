Главные новости за неделю 19–25 января. Кубань, Крым, Адыгея

Правоохранительные органы провели обыск у главы Приморско-Ахтарского района Краснодарского края в рамках проверки нарушений, допущенных при реализации национального проекта. Следственные действия связаны со строительством социального объекта стоимостью около 2 млрд руб., в ходе которого были выявлены возможные нарушения.

Пенсионерка из Приморско-Ахтарска готовится к подаче заявления о пересмотре проигранного экс-главе района Максиму Бондаренко репутационного дела. В 2025 году Бондаренко взыскал с женщины 85 тыс. руб. в качестве морального вреда за посты в соцсетях.

Министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев и двое его заместителей арестованы. Чиновник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Краснодарский краевой суд ужесточил приговор бывшему заместителю директора регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства Евгению Лазаренко, заменив назначенное ранее условное наказание на два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Арбитражный суд Краснодарского края перенес на 17 марта рассмотрение заявления Федеральной налоговой службы о признании банкротом Андрея Марченко — владельца сети отелей Marton и делового партнера бывшего председателя Совета судей РФ Виктора Момотова.

Стендап-комик Артемий Останин (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ), уроженец Ейска, не признал вину по уголовному делу об оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти.

Глава Новороссийска потребовал привлечь к строгой ответственности лиц, допустивших длительное отключение электричества в станице Раевской, Борисовке и ряде других населенных пунктов. По словам мэра, жители оставались без света более суток, тогда как на аппаратном совещании докладывали лишь о кратковременных перебоях.

В Тахтамукайском районе Республики Адыгея произошло происшествие с применением беспилотного летательного аппарата. В результате инцидента в ауле Новая Адыгея возник пожар. Поначалу сообщалось о восьми пострадавших в результате атаки. Двоих пострадавших перевезли в Краснодар.

Предприятия Краснодарского края увеличили количество тендеров на страхование от беспилотников на 37% по итогам 2025 года.