Суд ужесточил приговор экс-замглавы Фонда защиты дольщиков в Краснодаре

Краснодарский краевой суд ужесточил приговор бывшему заместителю директора регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства Евгению Лазаренко, заменив назначенное ранее условное наказание на два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Соответствующее решение опубликовано в базе «Правосудие», обратил внимание «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Евгений Лазаренко был признан виновным в получении коммерческого подкупа в крупном размере. По материалам дела, в апреле прошлого года его задержали сотрудники МВД в одном из кафе Краснодара сразу после передачи 1 млн руб. от дольщицы жилого комплекса «Жемчужина». Застройщик объекта — компания «Стройметаллинвест» — в 2018 году был признан банкротом, а права на проблемный дом перешли к Фонду защиты дольщиков. После ввода комплекса в эксплуатацию в июне 2024 года покупатели начали оформлять акты приема-передачи квартир.

Как установил суд, одна из дольщиц обратилась к господину Лазаренко, заявив, что ранее получила страховую выплату и утратила право на квартиру, однако готова вернуть средства, чтобы получить жилье. Чиновник согласился «урегулировать» вопрос за вознаграждение, после чего женщина обратилась в правоохранительные органы.

В октябре Октябрьский районный суд Краснодара назначил Евгению Лазаренко пять лет лишения свободы условно, однако прокуратура сочла наказание чрезмерно мягким и обжаловала приговор. Краевой суд согласился с доводами обвинения, указав, что суд первой инстанции не в полной мере учел характер и общественную опасность совершенного преступления.