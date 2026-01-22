Министр транспорта Кубани и два его заместителя арестованы

Центральный районный суд Сочи избрал меру пресечения министру транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексею Переверзеву, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ходатайство следствия было удовлетворено: суд постановил заключить господина Переверзева под стражу сроком на 1 месяц и 26 суток — до 19 марта 2026 года. Обвиняемый был взят под стражу в зале суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также судом арестованы двое заместителей министра транспорта Кубани. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на аналогичный срок — до 19 марта, сообщают РИА Новости.

Министр был задержан 22 января после обысков, прошедших накануне в Минтрансе региона. По данным СМИ, процессуальные действия связаны с расследованием обстоятельств исполнения государственных контрактов на обслуживание дорожной сети Краснодарского края. Ранее ТАСС сообщал, что имя господина Переверзева фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры к бывшему депутату Госдумы Анатолию Вороновскому.

В день проведения обысков на официальном сайте администрации Краснодарского края была опубликована информация о сохранении Алексея Переверзева в должности министра в обновленном составе регионального правительства.

Вячеслав Рыжков