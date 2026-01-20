Рассмотрение дела о банкротстве бизнесмена Марченко в Краснодаре перенесли на март

Арбитражный суд Краснодарского края перенес на 17 марта рассмотрение заявления Федеральной налоговой службы о признании банкротом Андрея Марченко — владельца сети отелей Marton и делового партнера бывшего председателя Совета судей РФ Виктора Момотова. Об этом «Ъ» сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С ходатайством об объявлении перерыва в процессе выступила прокуратура, указав, что до настоящего времени не вступил в законную силу судебный акт Останкинского районного суда Москвы от 14 октября 2025 года об обращении в доход государства имущества Виктора Момотова и Андрея Марченко общей стоимостью около 9 млрд руб. По мнению надзорного ведомства, возможное изъятие активов способно существенно повлиять на ход дела о несостоятельности, в связи с чем рассмотрение банкротства целесообразно отложить до вступления решения в силу.

Процедура банкротства Андрея Марченко была инициирована ФНС в мае 2025 года. Первоначально налоговый орган заявил требования к должнику на 431,8 млн руб., впоследствии несколько раз корректировал их размер, снизив итоговую сумму до 389,5 млн руб. Задолженность сформировалась за счет недоимок компаний, подконтрольных предпринимателю. По данным контролирующих органов, господин Марченко использовал схемы дробления бизнеса сети отелей Marton для минимизации налоговой нагрузки.