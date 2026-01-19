Комик из Ейска не признал вину по делу об оскорблении чувств верующих

Стендап-комик Артемий Останин (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ), уроженец Ейска, не признал вину по уголовному делу об оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фигурант проходит по ч. 1 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих) и п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (разжигание ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства, совершенные публично с использованием сети «Интернет»). По версии следствия, 7 марта 2025 года в Москве комик допустил оскорбительные высказывания в адрес верующих во время стендап-выступления.

Еще один эпизод, как утверждает прокуратура, произошел 15 марта — подсудимый враждебно высказался о военнослужащих, получивших увечья.

«По обоим преступлениям вину не признаю»,— заявил фигурант после оглашения обвинительного заключения.

Артемия Останина (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ) арестовали на территории Республики Беларусь. В марте 2025 года его отправили в СИЗО.

Никита Бесстужев