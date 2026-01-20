У главы Приморско-Ахтарского района Кубани провели обыск

Правоохранительные органы провели обыск у главы Приморско-Ахтарского района Краснодарского края в рамках проверки нарушений, допущенных при реализации национального проекта, сообщили ТАСС источники в силовых структурах региона. По их данным, следственные действия связаны со строительством социального объекта стоимостью около 2 млрд руб., в ходе которого были выявлены возможные нарушения.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как заявил собеседник агентства, мероприятия связаны с нарушениями, выявленными при строительстве социального объекта в рамках нацпроекта «Демография».

Артур Каверин