Кубанская пенсионерка готовится взять реванш у засудившего ее экс-главы района

Пенсионерка из Приморско-Ахтарска Маргарита Белова будет следить за развитием ситуации с экс-главой района Максимом Бондаренко и готовиться к подаче заявления о пересмотре проигранного у него репутационного дела. Об этом она заявила «Ъ-Кубань». В минувшем году чиновник взыскал с нее 85 тыс. руб. морального вреда за посты со сведениями, признанными недостоверными, но накануне следователи провели в районе обыски в связи с нарушениями, а сам чиновник с подачи прокуратуры отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

«Продолжение следует. Не надо было меня злить»,— заявила «Ъ-Кубань» 80-летняя пенсионерка, в недавнем прошлом приморско-ахтарский депутат Маргарита Белова. По ее словам, суд с главой района дался ей очень тяжело, из-за переживаний ее 18 раз увозила скорая. И теперь она планирует сама взыскать с господина Бондаренко моральный вред.

Конфликт у пенсионерки с господином Бондаренко возник в 2024 году после ее постов в приморско-ахтарском паблике во «ВКонтакте» с остро-негативными оценками его деятельности. Он подал за это на пенсионерку в суд за вред, нанесенный его чести, достоинству и деловой репутации. Впоследствии эти высказывания Приморско-Ахтарский, а потом — краевой и кассационный суды признали не соответствующими действительности. Из заявленных муниципальным чиновником 300 тыс. руб. они удовлетворили 85 тыс. руб.

Во вторник стало известно, что 20 января в муниципалитете прошли обыски в связи с нарушениями при строительстве социального объекта по нацпроекту «Демография» стоимостью около 2 млрд руб. По информации источника ТАСС, обыски проходили непосредственно у главы муниципалитета, но официального подтверждения факта уголовного преследования чиновника «Ъ» не получил. А на следующий день краевая прокуратура опубликовала релиз о его отставке.

В сообщении говорилось, что глава был снят с должности по инициативе надзорного ведомства в связи с утратой доверия по итогам проверки соблюдения им антикоррупционного законодательства. Проверяющие пришли к выводу, что чиновник представил недостоверные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также не принимал меры к предотвращению и урегулированию конфликта интересов при перераспределении земельного участка неразграниченной государственной собственности.

21 января решением совета округа на основании соответствующего заявления губернатора края глава муниципалитета был удален в отставку в связи с утратой доверия.

Максим Бондаренко возглавлял район с декабря 2017 года, сначала в статусе и. о., после чего был избран главой района в январе 2018 года. В ноябре 2024 года, после преобразования района в муниципальный округ, он единогласно избран главой нового образования.

В минувшем году прокуратура предъявила к господину Бондаренко и некоторым членам его семьи претензии в рамках громкого процесса элитного поселка «Маяк» в Кабардинке. Дело сейчас рассматривается Геленджикским судом. Ответчиками по делу вместе с ним выступают родственники ряда влиятельных в регионе персон. Прокуратура считает, что господин Бондаренко вместе с некоторыми другими лицами нарушил закон при распределении прав на эти земли. Однако чиновник опроверг эти претензии, заявив, что все сделки были законными.

Андрей Петров