Главные новости за 22 января: Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В рамках расследования дел о взятках, полученных сотрудниками ПАО «Россети Ленэнерго», задержаны шесть человек, сообщили в пресс-службе управления СКР по Санкт-Петербургу. Один из них уже арестован. Дела по факту получения взяток в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) возбуждены в отношении замначальника Сертоловского района электрических сетей и ведущего специалиста отдела подготовки ТУ и ТЗ службы технологического присоединения. Также фигурантами стали 37-летний взяткодатель (ч. 2 ст. 291 УК РФ) и посредник Леонида Иващенко (п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей для бывшей главы Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга Елены Никитиной, обвиняемой в особо крупной растрате и легализации средств (ч. 4 ст. 160 т ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), выделенных на продвижение Смольного. Медиаменеджер была задержана в октябре минувшего года. Вместе с ней были арестованы заместитель гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Сыров и блогер Николай Камнев, известный как Фима Психопат. Подробнее о деле — в материале «ЦУР не меня».

Компания «Россети» направит в энергосистему Новгородской области более 12,6 млрд рублей инвестиций в 2026 году. Эти средства будут использованы для реализации крупных инфраструктурных проектов и модернизации изношенных сетей.

Судостроительный холдинг «Пелла» расширил свой производственный комплекс, приобретя контрольный пакет Производственно-строительной компании А1 (ПСК-А1), специализирующейся на изготовлении строительных металлоконструкций для судов. Сделку заключили через дочернюю структуру верфи — компанию «Интро-Пелла».

Петербургский художник-мультипликатор Константин Бронзит в третий раз стал номинантом на «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» со своей картиной «Три сестры», снятой им под псевдонимом Тимур Круглов. Петербуржец уже дважды претендовал на награду за фильмы «Уборная история — любовная история» (2009 год) и «Мы не можем жить без космоса» (2016 год).

Суд в Санкт-Петербурге приговорил бывшего заместителя главы администрации Василеостровского района Владлена Родионова к шести годам колонии строгого режима по делу о двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фигуранта взяли под стражу в зале заседания.

Отставной полковник петербургской милиции Михаил Смирнов, обвиняемый в убийстве криминального репортера Максима Максимова и признавшийся в этом преступлении, отправился в зону проведения специальной военной операции.

Ввести в эксплуатацию комплекса по обработке отходов «Новоселки» в Санкт-Петербурге планируют на год раньше, заявил председатель городского комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик. Пуск объекта намечен на январь 2027 года. Мощность нового комплекса составит 600 тыс. тонн отходов в год, из которых 360 тыс. тонн будут направлены на утилизацию.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков заявил, что внедрение бесплатных парковок у социальных учреждений экономически неэффективно и не отвечает принципам адресности социальной поддержки. Идею ввести «социальные парковки» возле школ и поликлиник выдвигали депутаты городского парламента от фракции «Яблоко».

Петербуржец погиб после драки с охраной магазина «Перекресток» в торговом комплексе «Сити Молл». Управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования. Прокуратура Приморского района начала проверку деятельности охранного предприятия.

Петербургский Зенит 22 января уверенно обыграл китайский Шанхай Порт в товарищеском матче в Катаре. Встреча прошла на стадионе Эспайр-Центр в Дохе и завершилась со счетом 4:1 в пользу российской команды.