Поляков: внедрение социальных парковок может быть экономически неэффективным

Отвечая на обращение депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Яблоко», вице-губернатор города Кирилл Поляков заявил, что внедрение бесплатных парковок у социальных учреждений может быть признано юридически рискованным, экономически неэффективным и не отвечающим принципам адресности социальной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба петербургского отделения партии «Яблоко».

Господин Поляков отметил, что объекты социальной инфраструктуры, медицинские учреждения, торговые, развлекательные, спортивные и иные досуговые обьекты, расположенные в зоне платной парковки, находятся рядом с остановками общественного транспорта и станциями метро.

В ответе депутатам отмечается, что правовой и экономический анализ пилотного опыта Москвы по предоставлению права бесплатно парковаться у трех медицинских учреждений в течение двух часов и результаты эксперимента позволяют заключить, что решение о внедрении аналогичного решения в Петербурге неэффективно.

«Такой механизм не позволит гарантированно обеспечить льготой именно посетителей медицинских и иных учреждений, одновременно создав существенные негативные издержки для транспортной ситуации и справедливости распределения парковочного пространства»,— добавил чиновник.

Также вице-губернатор заявил, что включение новых категорий граждан в перечень тех, кто имеет льготное право пользования парковкой, должно быть сбалансированно с учетом необходимости повышения пропускной способности дорожной сети и привлекательности общественного транспорта.

В конце декабря фракция «Яблоко» в петербургском парламенте направила обращение с предложением рассмотреть варианты создания зон временной или постоянной бесплатной парковки возле социальных учреждений, например, школ и больниц. Депутаты ссылались на опыт Москвы, где уже несколько лет действует бесплатная парковка возле медицинских и образовательных учреждений, а также некоторых храмов и церквей.

Артемий Чулков