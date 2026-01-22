Петербургский мультипликатор Константин Бронзит в третий раз номинирован на «Оскар»
Петербургский художник-мультипликатор Константин Бронзит в третий раз стал номинантом на «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» со своей картиной «Три сестры», снятой им под псевдонимом Тимур Круглов, говорится на сайте премии американской киноакадемии.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Петербуржец уже дважды претендовал на награду за фильмы «Уборная история — любовная история» (2009 год) и «Мы не можем жить без космоса» (2016 год). Также он автор полнометражных работ «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Лунтик. Возвращение домой» и «На выброс».
Константин Бронзит — доцент кафедры режиссуры мультимедиа в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, ранее он также вел мастерскую в Петербургской школе нового кино. Член французской киноакадемии «Сезар», российских киноакадемий «Ника» и «Золотой Орел».
Церемония вручения наград «Оскар» запланирована на 15 марта. Ближайший конкурент петербургского художника — французский фильм «Баттерфляй».