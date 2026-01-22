Петербургский мультипликатор Константин Бронзит в третий раз номинирован на «Оскар»

Петербургский художник-мультипликатор Константин Бронзит в третий раз стал номинантом на «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» со своей картиной «Три сестры», снятой им под псевдонимом Тимур Круглов, говорится на сайте премии американской киноакадемии.

Петербуржец уже дважды претендовал на награду за фильмы «Уборная история — любовная история» (2009 год) и «Мы не можем жить без космоса» (2016 год). Также он автор полнометражных работ «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Лунтик. Возвращение домой» и «На выброс».

Константин Бронзит — доцент кафедры режиссуры мультимедиа в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, ранее он также вел мастерскую в Петербургской школе нового кино. Член французской киноакадемии «Сезар», российских киноакадемий «Ника» и «Золотой Орел».

Церемония вручения наград «Оскар» запланирована на 15 марта. Ближайший конкурент петербургского художника — французский фильм «Баттерфляй».

Андрей Кучеров