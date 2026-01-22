Смольный пообещал открыть комплекс по обработке отходов «Новоселки» в 2027 году

Сроки ввода в эксплуатацию комплекса по обработке отходов (КПО) «Новоселки» в Санкт-Петербурге сдвинулись на год раньше. Как сообщил 22 января на пресс-конференции ТАСС председатель городского комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик, запуск объекта теперь намечен на январь 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архитектурный облик будущего комплекса по обработке отходов «Новоселки» в Левашово

Фото: Пресс-служба КГА Архитектурный облик будущего комплекса по обработке отходов «Новоселки» в Левашово

Фото: Пресс-служба КГА

Мощность нового комплекса составит 600 тыс. тонн отходов в год, из которых 360 тыс. тонн будут направлены на утилизацию. «Новоселки» станут важнейшим звеном в системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) города.

После полноценного запуска этого объекта три ключевых КПО — «Волхонка», «Островский» и «Новоселки» — смогут обеспечить обработку 100% твердых коммунальных отходов Петербурга.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) утвердил архитектурный облик будущего комплекса «Новоселки». Строительство объекта стоимостью 14 млрд рублей должно начаться в ближайшее время.

Андрей Маркелов