Смольный пообещал открыть комплекс по обработке отходов «Новоселки» в 2027 году

Сроки ввода в эксплуатацию комплекса по обработке отходов (КПО) «Новоселки» в Санкт-Петербурге сдвинулись на год раньше. Как сообщил 22 января на пресс-конференции ТАСС председатель городского комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик, запуск объекта теперь намечен на январь 2027 года.

Фото: Пресс-служба КГА

Мощность нового комплекса составит 600 тыс. тонн отходов в год, из которых 360 тыс. тонн будут направлены на утилизацию. «Новоселки» станут важнейшим звеном в системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) города.

После полноценного запуска этого объекта три ключевых КПО — «Волхонка», «Островский» и «Новоселки» — смогут обеспечить обработку 100% твердых коммунальных отходов Петербурга.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) утвердил архитектурный облик будущего комплекса «Новоселки». Строительство объекта стоимостью 14 млрд рублей должно начаться в ближайшее время.

Андрей Маркелов

