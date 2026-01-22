Признавшийся в убийстве журналиста экс-полковник Смирнов отправился на СВО

Отставной полковник петербургской милиции Михаил Смирнов, обвиняемый в убийстве криминального репортера Максима Максимова, который долго работал в Агентстве журналистских расследований (АЖУР) и признавшийся в этом преступлении, отправился в зону проведения специальной военной операции. Как сообщает «Фонтанка» 22 января, ночью его доставили в воинскую часть, в пятницу экс-полковник отбудет в Воронеж.

Михаил Смирнов (слева) в ходе проведения следственных действий

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Следствие возражало против отправки Михаила Смирнова в зону СВО, ссылаясь на проверку обвиняемого на связь со спецслужбами Украины. В марте 2025 года Октябрьский райсуд Петербурга признал отказ незаконным. Прокуратура подала представление в вышестоящую инстанцию, однако в апреле горсуд подтвердил предыдущее решение.

«Есть постановление Октябрьского районного суда, которое с сегодняшнего дня вступило в законную силу. Следствие должно быть приостановлено, а Смирнов — освобожден из-под стражи и передан военным властям»,— заявлял адвокат обвиняемого.

Сообщалось, 61-летний Михаил Смирнов может занять офицерскую должность в штурмовом подразделении.

Подробнее о деле Михаила Смирнова — в материале «Ъ Северо-Запад» «"Девяностые не закончились в 1999-м"».

Артемий Чулков