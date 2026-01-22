Прокуратура заинтересовалась гибелью посетителя «Сити Молла» из-за драки с охранником

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга начала проверку деятельности ЧОП, обеспечивавшего безопасность магазина «Перекресток» в торговом комплексе «Сити Молл» на Коломяжском проспекте после гибели петербуржца, подравшегося с охраной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Накануне около 20:00 охранники магазина заподозрили посетителя в краже, после чего между ними возник словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой молодой человек распылил содержимое аэрозольного баллончика в сторону оппонентов.

После конфликта петербуржца доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако спасти его не смогли. На месте происшествия задержали 19 и 64-летнего охранников, а также 18-летнего работника клининга.

Еще один участник драки — 32-летний сотрудник охранной организации — скрылся с и был объявлен в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, СК проводит доследственную проверку.

Артемий Чулков