«Россети» направят 12,6 млрд рублей инвестиций в энергосистему Новгородской области

Компания «Россети» направит в энергосистему Новгородской области более 12,6 млрд рублей инвестиций в 2026 году. Эти средства будут использованы для реализации крупных инфраструктурных проектов и модернизации изношенных сетей, заявили в пресс-службе компании.

В текущем году планируется ввести около 300 км линий электропередачи и 133 МВА трансформаторной мощности. Одним из ключевых проектов станет строительство энергообъектов для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург, а также ввод новой магистральной подстанции 330 кВ.

Особое внимание будет уделено решению проблемы высокого износа сетей, который в регионе достигает 80%. В рамках утвержденной программы на 2024–2027 годы запланирована реконструкция более 60 энергообъектов и монтаж свыше 750 км самонесущего изолированного провода, устойчивого к наледи.

Энергосистему Новгородской области обслуживает «Россети Северо-Запад», в зоне ответственности которой находятся еще шесть регионов Северо-Запада. В 2025 году инвестиции компании в развитие сетей области составили 2,9 млрд рублей.

Андрей Маркелов